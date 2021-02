Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (26/2021) Betrügerische Handwerker in Duderstadt unterwegs

Göttingen (ots)

Duderstadt (Landkreis Göttingen), Gerblingeröder Straße Dienstag, 2. Februar 2021, gegen 11.00 Uhr

DUDERSTADT (mb) - Am Dienstagmittag (02.02.2021) wurde ein 60 Jahre alter Mann in Duderstadt von drei Männern angesprochen, die ihm anboten, sein Carport zu reparieren. Man einigte sich auf die Höhe der anfallenden Kosten und darauf, dass die Handwerker umgehend mit den Arbeiten in der Gerblingeröder Straße anfangen könnten.

Nach erfolgter Reparatur kam dann der Schreck für den 60-Jährigen: die Handwerker verlangten plötzlich ein Vielfaches von dem, was vorher abgesprochen war. Der Carport-Eigentümer überreichte den Männern einen Teil des geforderten Betrages, woraufhin diese sich mit dem Geld zum Fahrzeug begaben, um eine Rechnung ausstellen zu können. Doch anstatt eine Rechnung zu schreiben, entfernten sich die drei Unbekannten in einem weißen Transporter mit polnischem Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Duderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05527/9801-0 entgegengenommen.

