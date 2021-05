Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, fuhr ein 18 Jahre alter Fahrer eines VW Golf die Südrandstraße von der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West in Richtung Eltingen und wollte an der Einmündung der Renninger Straße nach links abbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen entgegenkommenden 32 Jahre alten Fahrer eines VW Golf und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde der 32 Jahre alte Fahrer leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 15.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

