Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unfall zwischen zwei Radfahrern

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 11.15 Uhr auf dem Radweg, der parallel der Landesstraße 1126 zwischen Steinheim an der Murr und Erdmannhausen verläuft, zu einem Unfall zwischen einem 59 Jahre alte E-Bike-Lenker und einem 34-jährigen Rennradfahrer. Der E-Bike-Lenker, der gemeinsam mit einer weiteren Radfahrerin in Richtung Erdmannhausen unterwegs war, war vermutlich kurz abgelenkt und kam hierbei immer weiter von der rechten Seite des Wegs auf die linke. Der entgegenkommende 34-Jährige versuchte durch Rufen auf sich aufmerksam zu machen und mittels einer Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang ihm jedoch nicht und die beiden Männer prallten zusammen. Beide stürzten in der Folge und erlitten leichte Verletzungen. Der Rennradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

