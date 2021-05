Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher

Bad Schönborn - Unbekannter beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge

Karlsruhe (ots)

An zunächst neun geparkten Fahrzeugen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag im Ortsteil Stettfeld, die jeweils linken Außenspiegel umgeklappt und ein Spiegelgehäuse gänzlich abgeschlagen. Alle Fahrzeuge parkten in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 05:30 Uhr, ordnungsgemäß an der parallel zur Bundesstraße 3 in Richtung Langenbrücken gelegenen Moltkestraße. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Teile des weggerissenen Spiegels wurden am Beginn eines Radwegs in Richtung Langenbrücken gefunden. Möglicherweise besteht daher ein Tatzusammenhang mit zwei weiteren Sachbeschädigungen in Bad Schönborn-Langenbrücken. In der Zeuterner Straße waren im gleichen Zeitraum drei Heckscheibenwischer an geparkten Autos abgebrochen worden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07253 80260, an das Polizeirevier Bad Schönborn zu wenden.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell