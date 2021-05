Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Graffiti an Gebäude gesprüht - Flucht auf E-Scooter - Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe-Südweststadt (ots)

Zwei bislang unbekannte männliche Personen besprühten am vergangenen Samstag gegen 16:00 Uhr eine Hausfassade sowie den davor befindlichen Bodenbelag in der Kriegsstraße mit rotem Baustellenmarkierungsspray. Beide Männer trugen jeweils einen Rucksack mit auffälligen dreieckigen Applikationen in weiß-roter Farbe. Sie gingen im Anschluss auf zwei E-Scootern in Richtung Ritterstraße flüchtig.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter Telefon 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Marvin Haselbach, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell