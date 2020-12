Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unbekannter Dieb in der Straßenbahn entwendet Geldbeutel aus dem Rucksack eines Fahrgastes - Zeugen gesucht

Gegen 15 Uhr betrat am Mittwoch ein unbekannter Mann an der Haltestelle Tattersall die Straßenbahn der Linie 6 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Im hinteren Bereich der Bahn setzte er sich neben eine Frau. Seine blaue Daunenjacke legte er so geschickt auf seinem mitgeführten Trolley ab, dass diese auch den Rucksack des weiblichen Fahrgastes, den sie auf ihrem Schoß deponiert hatte, bedeckte. Unbemerkt öffnete der Unbekannte so den Reißverschluss des Rucksacks. Als die Frau an der Haltestelle Kunsthalle von ihrem Sitz aufstand, um die Bahn zu verlassen, griff der Dieb in den bereits geöffneten Rucksack und nahm den Geldbeutel an sich. Die Dame bemerkte den Vorfall, betrat sofort wieder die Bahn und holte sich beherzt ihren Geldbeutel zurück. Anschließend erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte war ca. 30-45 Jahre alt, hatte schwarze mittellange wellige Haare, dunkle Augen und trug eine dunkelblaue Winterjacke sowie eine hellen Mund-Nasenschutz. Außerdem führte er einen dunklen Trolley mit orangefarbenen Applikationen mit sich. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu dem unbekannten Dieb geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefon: 0621/174-3310.

