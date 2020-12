Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbrüche - Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/Rhein-Neckar-KreisDossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend wurden der Polizei zwei Wohnungseinbrüche in Dossenheim gemeldet. Unbekannte Täter waren in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 18.45 Uhr in zwei Wohnungen eines Anwesens in der Schriesheimer Straße eingedrungen. Dabei hatten sie zwei Glasbalkontüren beschädigt. Inwiefern sie dabei Stehlenswertes auffanden und mitgehen ließen, ist Gegenstand der weiteren Nachforschungen der Ermittlungsgruppe Eigentum bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

