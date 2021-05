Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Alkoholisierter Autofahrer fährt in Schlangenlinien

Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer war am Samstag gegen 19:00 Uhr auf der Landesstraße 566 von Rheinstetten in Richtung Ettlingen unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 3581 bog er nach links in Richtung Rheinstetten-Silberstreifen ab. Während der Fahrt fiel er einer Zeugin, welche hinter ihm fuhr, aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Da der Pkw-Fahrer in Schlangenlinien fuhr und mit hoher Geschwindigkeit mehrfach von der Fahrbahn in den Grünstreifen abkam, informierte die Zeugin die Polizei. Die Beamten trafen den offensichtlich alkoholisierten Autofahrer schließlich im Buchenweg parkend an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille, weshalb der Mann zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht wurde.

