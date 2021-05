Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: KA) Karlsruhe - Mehrere Pkw beschädigt

Karlsruhe (ots)

Am frühen Samstagmorgen beschädigten vermutlich mehrere Jugendliche insgesamt neun geparkte Fahrzeuge im Bereich der Karlsruher Waldstadt.

Kurz nach 2 Uhr wurde der Polizei von einem Zeugen mitgeteilt, dass Jugendliche im Bereich der Königsberger Straße sowie beim Waldstadtzentrum die Außenspiegel an geparkten Fahrzeugen abtreten würden. Bei der anschließenden Überprüfung konnten bislang neun beschädigte Pkw festgestellt werden. Des Weiteren gab der Zeuge an, dass zwei der Jugendlichen in der Königsberger Straße zwei Fahrräder entwendeten und mit diesen in Richtung Ernst-Reuter-Schule fahren würden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von den Jugendlichen bislang jede Spur.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell