POL-KA: (KA) Karlsruhe - Junger Fuchs aus Gartenzaun befreit

Da sich ein kleiner Fuchs in ihrem Gartenzaun verfangen hatte und das Jungtier sich offenbar in einer hilfsbedürftigen Lage befand, kontaktierte eine Frau am Samstag gegen 05:00 Uhr die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-West suchte die Wohnadresse in Karlsruhe Grünwinkel auf. Die Beamten fanden den Fuchs in einer Zaunmasche feststeckend vor. Mit dem Einverständnis der Grundstücksbesitzerin wurde ein Stück Zaun durchtrennt. Der kleine Fuchs konnte schließlich unverletzt befreit und wieder in die Natur entlassen werden.

