Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen/Motorradfahrer war zu schnell

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat am Samstag (19.9.20) auf Höhe des Gutes Eversum und des Campingplatzes Burbank in Olfen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Von 1537 gemessenen Auto- und 126 gemessenen Motorradfahrern waren insgesamt 123 zu flott unterwegs. Ein Motorradfahrer rauschte beim Gut Eversum mit 108 Stundenkilometern durch die 70er-Zone. Das bedeutet ein Bußgeld von 120 Euro und einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

Aufgrund von Veränderungen an der Auspuffanlage ist bei zwei Motorrädern die Betriebserlaubnis erloschen. Zudem wurden zwei Verwarngelder erhoben, weil an zwei Maschinen technische Mängel festgestellt wurden.

Ebenfalls Verwarngelder müssen zwei Autofahrer zahlen, weil die Ladungssicherung unzureichend war.

