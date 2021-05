Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Mehrere Leitpfosten auf der Fahrbahn abgestellt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag platzierten bislang Unbekannte mehrere Leitpfosten auf der Fahrbahn.

Gegen 02.50 Uhr am frühen Montagmorgen, befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Landesstraße 607. Unmittelbar nach dem Kreisverkehr bei Ettlingenweier in Richtung Oberweier, stellten die Polizeibeamten einen auf der Fahrbahn stehenden Leitpfosten fest. Auch auf der Gegenfahrbahn waren Leitpfosten mittig auf der Fahrbahn platziert. Während die Ordnungshüter damit beschäftigt waren, die Leitpfosten von der Straße zu räumen, erkannten sie drei komplett schwarz gekleidete Personen die neben der Fahrbahn in Richtung Ettlingenweier rannten. Eine Verfolgung der Personen blieb jedoch ohne Erfolg. Glücklicherweise kam es durch die auf der Straße aufgestellten Leitpfosten zu keinem Schadensereignis.

Die Polizei in Ettlingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07243 32000.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell