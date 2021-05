Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Daxlanden - Brand einer Gartenhütte

Karlsruhe (ots)

Am Samstagmorgen fiel eine Gartenhütte in einem Kleingartenverein in der Hermann-Schneider-Allee im Kalrsruher Stadtteil Daxlanden einem Feuer zum Opfer. Die 44-jährige Eigentümerin selbst war es, die auf Anruf einer vor Ort befindlichen Zeugin gegen 10.00 Uhr die Feuerwehr verständigte. Diese konnte nach ihrem Eintreffen die in Vollbrand befindliche Hütte zwar löschen, die Überreste der Hütte waren allerdings bereits so stark beschädigt, dass an eine weitere Nutzung nicht mehr zu denken ist.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf circa 10.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar.

Marco Günter, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell