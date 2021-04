Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 12-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Pkw-Lenkerin fuhr davon

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Durlach bei dem eine 12-Jährige leicht verletzt wurde sucht die Polizei Zeugen.

Das Mädchen wollte gegen 16.30 Uhr die Fahrbahn des Parkplatzes Blumentorstraße in Höhe des Durchgangs zur Jägerstraße überqueren. Sie stand zwischen zwei Fahrzeugen und ging, nachdem sie kein Fahrzeug wahrnahm, auf die Straße. Hier wurde sie von einem von links kommenden Pkw gestreift, stürzte und verletzte sich leicht. Die bislang unbekannte Fahrerin des dunkelblauen Pkw-Kombi stieg aus und fragte die 12-Jährige ob alles okay sei. Als sie dies bejahte stieg die Frau in den Pkw und fuhr davon. Die Fahrerin wird als ca. 30 Jahre alt, ca.160 cm groß mit langen blonden Haaren beschrieben. Bekleidet war sie mit einer roten Lederjacke, schwarzen Jeans und einem blauen Schal. Zeugen des Verkehrsunfalls, oder Personen die Hinweise auf die Fahrerin geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

