POL-KA: (KA) Östringen - Mähdrescher gerät in Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwochabend gegen 17:00 Uhr ein Mähdrescher im Ortsteil Stettfeld auf einem Feld in Brand. Durch das Feuer am Fahrzeug wurde ein ca. 1 Hektar großes Feld in Mitleidenschaft gezogen. Durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren Tiefenbach, Zeutern und Östringen, die mit sieben Fahrzeugen und 40 Entkräften vor Ort waren, konnten die Flammen rasch gelöscht werden und so ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden.

