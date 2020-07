Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in Einfamilienhaus in Ettlingen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Montag, 13.07.2020 und Mittwoch, 22.07.2020 in eine Doppelhaushälfte im Lärchenweg in Ettlingen ein, während sich die Bewohnerin im Urlaub befand.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Hauseingangstüre, welche sich im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses befindet, auf und durchsuchten im Inneren in allen Stockwerken sämtliche Schränke. Ob die Eindringlinge bei ihrer Suche fündig wurden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter Telefon 07243/3200-0 in Verbindung zu setzen.

Silke Gehrig, Pressestelle

