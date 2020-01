Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.01.2020

Peine (ots)

Zigarettenautomat gesprengt

Gemeinde Ilsede. Am Freitagmorgen, gegen 02:30 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in der Straße "Am Schulzentrum" durch unbekannte Täter gesprengt. Teile des Automaten wurden hierdurch auf die Straße geschleudert. Die Täter flüchteten unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, Telefon 05172/410930, zu melden.

Zwei Fahrer ohne Führerschein angehalten

Am Donnerstag, gegen 12:50 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 23-jährigen Fahrzeugführer aus Hannover in der Celler Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der vorgezeigte griechische Führerschein des Hannoveraners stellte sich als eine Fälschung heraus. Der vorige Fahrer des PKW, ein 27-jähriger Hannoveraner und Mitfahrer, war ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem konnten die Beamten bei dem 27-jährigen eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung feststellen. Dem 27-jährigen wurde eine Blutprobe im Klinikum entnommen. Beiden Männern wurde die Weiterfahrt und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Der gefälschte Führerschein des 23-jährigen Hannoveraners wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen die Männer ein.

Brand unter Carport

Gemeinde Vechelde. Unbekannte Täter zündeten am Donnerstag, gegen 02:50 Uhr, offenbar einen Kaminholzstapel an, der sich in der Kurt-Schumacher-Straße unter einem Carport befand. Der 54-jährige Bewohner und Eigentümer bemerkte das Feuer noch rechtzeitig, sodass die Feuerwehr größere Schäden verhindern konnte. Ein Schaden von etwa 200 Euro entstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 0502/8043730, zu melden.

Briefkästen durch Feuerwerkskörper zerstört

Zwischen dem Silvestertag, gegen 13:00 Uhr und Neujahr, gegen 12:00 Uhr, wurde ein Briefkasten in der Gunzelinstraße zerstört. Unbekannte Täter beschädigten den Briefkasten vermutlich mittels eines Feuerwerkskörpers. Durch die Explosion entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Die Täter entfernten sich unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Ein weiterer Briefkasten wurde in der Gemeinde Lengede, im Rapsweg, gesprengt. Auch hier nutzten unbekannte Täter einen Feuerwerkskörper, der bei der Explosion den Briefkasten und die Dachverkleidung des Hauses beschädigte. Die Täter flohen in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, Telefon 05344/915670, zu melden.

Unbekannte beschädigten Spielerkabine

Gemeinde Ilsede. In der Zeit von Sonntag, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 16:10 Uhr, beschädigten unbekannte Täter eine Spielerkabine auf einem Sportplatz im Eichhofsweg. Die Täter beschädigten hierbei mehrere Plexiglasscheiben, einen Werbebanner, sowie eine Holzbank. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, Telefon 05172/410930, zu melden.

