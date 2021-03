Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stader Polizei sucht bisher unbekannten Radfahrer als Unfallbeteiligten

Stade (ots)

Am Montag, den 01.03. kam es gegen 16:00 h in Stade in der Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall, für den die Polizei nun nach dem unfallbeteiligten Radfahrer sucht.

Zu der Zeit wollte ein 29-jähriger Fahrer eines weißen VW-Golf aus der Wingst von der Gartenstraße nach rechts in die Harsefelder Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden bisher unbekannten Radfahrer.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde der Radfahrer augenscheinlich verletzt, entfernte sich dann aber wohl im Schock ohne seine Personalien zu hinterlassen noch bevor ein gerufener Rettungswagen eintraf.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

-männlich -ca. 40 Jahre alt und schlank -dunkler (vermutlich) Vollbart -sprach deutsch ohne Akzent - trug zur Vorfallzeit eine graue Basecap, eine Sonnenbrille, eine OP-Maske, eine graue Weste und weiße Sneaker

Die Ermittler der Stader Polizei suchen nun den Unbekannten und bitten diesen, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell