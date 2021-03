Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden 40 Bauzaunelemente in Stade

Stade (ots)

Bisher unbekannte Diebe haben in der Zeit von Montag, 17:00 h bis Dienstag, 17:00 h in Stade in der Jorker Straße 40 Bauzaunelemente entwendet.

Die ca. 3,50 x 2,30 Meter großen Metallelemente waren dort auf einer Grünfläche vorübergehend zwischengelagert worden. Zusätzlich zu den Elementen wurden auch noch 40 Betonfüße von den Tätern mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt.

Die Diebe müssen mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein und das Verladen des Diebesgutes kann auch nicht geräuschlos über die Bühne gegangen sein.

Daher haben die zuständigen Ermittler die Hoffnung, dass es Zeugen geben könnte, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-10215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell