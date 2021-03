Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher in Stader Vermessungsbüro erbeuten hochwertig Geräte

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind am Wochenende zwischen Freitag, 16:00 h und Sonntag, 18:00 h in Stade in der Gottlieb-Daimler-Straße nach dem Einschlagen einer Scheibe in das Innere eines dortigen Vermessungsbüros eingestiegen.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten der oder die Täter dann hochwertige Vermessungsgeräte erbeuten und damit unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder die etwas über den Verbleib der Vermessungsgeräte sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell