POL-STD: Unbekannte brechen zwei BMW in Harsefeld auf, Polizei Horneburg sucht unbekannten Umweltsünder

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen zwei BMW in Harsefeld auf

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Harsefeld im Osterroher Feld zwei dort geparkte BMW aufgebrochen und dann jeweils daraus die Lenkräder und die Navigationsgeräte sowie mehrere Schalter ausgebaut und entwendet. Der so angerichtete Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

2. Polizei Horneburg sucht unbekannten Umweltsünder

Ein unbekannter Verursacher hat in der Verlängerung der Straße Sandbarg (ehemalige Kieskuhle) in Dollern einige Äste und daneben einen Haufen mit ca. 10 Holz-Bahnschwellen abgeladen, die wohl zuletzt als Einfassung in einem Garten gedient haben dürften und damit gegen die einschlägigen Abfallbeseitigungsvorschriften verstoßen. Gegen den bisher unbekannten Verursacher wurde seitens des Landkreises Stade eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.

Die Polizei Horneburg sucht nun den Verursacher oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

