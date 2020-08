Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1109) Beziehungsstreit mit tragischem Ausgang

Schwabach (ots)

Am Montagmorgen (10.08.2020) ereignete sich ein folgenschwerer Beziehungsstreit im Schwabacher Stadtteil Eichwasen. Eine 39-jährige Frau wurde schwer verletzt, ihr 60-jähriger Lebensgefährte nahm sich selbst das Leben.

Gegen 09:00 Uhr teilten Anwohner der Wilhelm-Albrecht-Straße der Einsatzzentrale mit, dass eine Person von einem der dort befindlichen Anwesen gesprungen sei. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden vor Ort eine männliche leblose Person auf. Gleichzeitig entdeckten die Beamten eine schwer verletzte Frau, welche neben dem Gebäude auf dem Boden lag. Die Frau wies schwere Verletzungen auf, welche offenbar von einem Sturz aus großer Höhe stammten.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernahm vor Ort die weiteren Ermittlungen. Nach bisherigem Erkenntnisstand handelt es sich bei den beiden Personen um Lebensgefährten. Aus noch nicht bekannter Ursache gerieten die beiden am Montagmorgen in Streit, in dessen Verlauf der 60-Jährige körperlich auf die 39-jährige Frau einwirkte. Die Angriffe waren derart massiv, dass die 39-Jährige um ihr Leben fürchtete und versuchte sich mit einem Sprung von dem Balkon (Höhe circa 9 Meter) zu retten. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen, befindet sich aber derzeit in einem stabilen Zustand.

Der 60-Jährige begab sich daraufhin in das 13. Obergeschoß des Anwesens und sprang in die Tiefe. Hierbei erlitt er tödliche Verletzungen.

Die Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Michael Petzold/n

