Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brennende Strohballen auf einem Feld in Sindlingen

Frankfurt am Main (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:18 Uhr wurde die Feuerwehr Frankfurt zu brennenden Strohballen in Sindlingen alarmiert. Auf Feldern hinter der Okriftler Straße waren 30 Strohballen in Brand geraten.

Die Freiwillige und die Berufsfeuerwehr sicherten die Umgebung gegen eine weitere Brandausbreitung ab. Die bereits im Vollbrand befindlichen Strohballen wurden kontrolliert abbrennen gelassen. Die Einsatzmaßnahmen zogen sich bis gegen 05:00 Uhr hin.

Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften vor Ort. Sachschaden und Brandursache werden von der Polizei ermittelt

