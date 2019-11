Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Minibagger von Baustelle entwendet

Erkelenz (ots)

An der Straße Oberwestrich (neu) haben unbekannte Täter einen Minibagger von einer Baustelle entwendet. Möglicherweise luden sie diesen zum Abtransport auf einen Lkw. Die Tat ereignete sich zwischen 14 Uhr am Freitag, 22. November, und 8 Uhr am Montag, 25. November.

