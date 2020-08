Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: "Planenschlitzer" am Werk; eine Palette Staubsauger von Lkw entwendet; Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Eine Palette, bestückt mit insgesamt 14 hochwertigen Staubsaugern, entwendeten bislang unbekannte Täter von der Ladefläche eines Lkw, der in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Parkplatz "Wachenburg" an der A 5, zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim abgestellt war. Zum Zeitpunkt der Tat schlief der Lkw-Fahrer in seiner Schlafkabine und bemerkte sowohl vom Planenschlitzen als auch vom Diebstahl nichts. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Hinweise nimmt das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim, Tel.: 0621/47093-0 entgegen.

