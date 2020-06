Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall verursacht und weggefahren

Ulm (ots)

Am frühen Samstagabend zwischen 18:30 und 19:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz des Kauflands in Heidenheim in der Wilhelmstraße. Der dort geparkte, dunkelblaue VW Golf wurde vorne rechts an der Stoßstange angefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Heidenheim sucht nun Zeugen, die ergänzende Angaben zum Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht machen können. Hinweise werden unter 07322-322-0 entgegengenommen. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl/Peter Mengele) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de+++ (1091431)

