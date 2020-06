Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Betrunken auf Lenkrad eingeschlafen

Durch lautes Hupen über einen längeren Zeitraum machte ein alkoholisierter Autofahrer am Samstagabend auf sich aufmerksam

Nach Angaben von Zeugen hatte der Mann über eine Stunde die Hupe seines VW Kleintransporters betätigt. Erst dann gelang es, den Fahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zu wecken. Er hatte sich als Schlafplatz ausgerechnet sein Lenkrad ausgesucht. Anstatt sich nach dem Aufwachen eine andere und sicher bequemere Stelle für seinen Schlaf zu suchen fuhr er mit seinem VW von dem Parkplatz des Einkaufsmarktes auf einen weiteren Parkplatz in der Nähe. Bis dorthin wurde er von einem Zeugen verfolgt. Dieser verständigte die Polizei. Einer Streife des Polizeireviers Ehingen konnte den beschriebenen Kleintransporter samt Fahrer kurz vor 21 Uhr antreffen. Vor er kontrolliert werden konnte, musste er diesmal von der Polizei geweckt werden. Der Aufforderung aus dem VW auszusteigen kam er zwar nach, sackte aber aufgrund seines Zustandes direkt nach Verlassen seines Fahrzeuges in sich zusammen. Wie sich bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuginnenraumes herausstellte, hatte der 29jährige Mann eine größere Menge Hochprozentiges getrunken und sich dazu noch erbrochen. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Seinen Führerschein wurde beschlagnahmt. Seine Suche nach einem Schlafplatz hatte sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auch erledigt. Er verbrachte den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1092226)

