POL-UL: (UL) Ehingen - Betrunken auf Holzstapel

Ein Totalschaden und der Verlust des Führerscheins ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag zwischen Munderkingen und Ehingen-Kirchen

Ulm (ots)

Zeugen meldeten am frühen Sonntag einen Unfall bei der Polizei. Dabei war ein Opel Tigra stark beschädigt neben einem Holzstapel gemeldet worden. Vor Ort ermittelten die Polizeibeamten des Polizeireviers Ehingen, dass ein 22jähriger Mann gegen 2 Uhr mit seinem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Dabei war er ins Schleudern gekommen und nach links von der Straße abgekommen. Die Fahrt endete dort auf einem Stammholzstapel. Durch den Aufprall entstand an dem Tigra ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Der Fahrer stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein Alkotest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Er musste nach einer Blutprobe seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ehingen- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1093720)

