Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ Toyota verbeult - Polizei sucht Zeugen ++ Zahlreiche Kontrollen und Blutentnahmen ++ Zweimal Weiterfahrt unterbunden ++ Dieb mit Hund? ++

Marburg-Biedenkopf (ots)

Toyota verbeult - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Einen Schaden von 3000 Euro hinterließ ein Unbekannter am letzten Wochenende in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Autofahrer fuhr zwischen Freitag, 12. Februar, 15 Uhr, und Samstag, 13. Februar, 11 Uhr, hinten links gegen einen blauen Corolla Verso und kümmerte sich nicht weiter um die hinterlassenen Beulen an dem geparkten Wagen. Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Zahlreiche Kontrollen und Blutentnahmen

Neustadt/Kirchhain/Stadtallendorf: In der Nacht auf Mittwoch, 17. Februar, kontrollierte die Polizei im Ostkreis einige Autofahrer, die im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen mussten. Am späten Dienstagabend weckten zwei Männer in einem Pkw am Ortsausgang von Stadtallendorf das Interesse einer Polizeistreife. Der Drogenvortest bei dem mutmaßlichen Fahrer schlug positiv an und schnell stellte sich heraus, dass der junge Mann auch keinen Führerschein besitzt. Den im Wagen sitzenden Halter erwartet nun auch Ärger, da er die Fahrt des führerscheinlosen Mannes zuließ. Kurz nach Mitternacht stellten die Beamten in der Kirchhainer Innenstadt bei der Kontrolle eines 20-jährigen Fußgängers eine geringe Menge Marihuana sicher. Gegen zwei Uhr endete in Neustadter Kernstadt die Fahrt für einen 39 Jahre alten Mannes. Neben einem Drogenvortest schlug auch der Atemalkoholtest leicht positiv an. Die ertappten Autofahrer durften die Polizeiwache nach der fälligen Blutentnahme zu Fuß verlassen.

Zweimal Weiterfahrt unterbunden

Marburg: Am Dienstagnachmittag, 16. Februar, stoppten die Ordnungshüter einen jungen Autofahrer in Nähe der Polizeistation. Der Drogenvortest bei dem Mann schlug gleich auf zwei verbotene Substanzen an. In der Nacht auf Mittwoch zogen die Beamten vor dem Hauptbahnhof einen 18-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr. Hier schlug der Test positiv auf Kokain an. Beide Männer durften nach der Blutentnahme wieder gehen.

Dieb mit Hund?

Stadtallendorf: Abdrücke von Hundepfoten am Tatort lassen die Überlegung zu, dass vermutlich der Dieb mit einem großen Hund das Kleingartengelände Buchwiese an der B454, gegenüber der Einmündung der K12, betrat. Zwischen Montag (15.02.), 15 Uhr und dem darauffolgenden Dienstag, 16.30 Uhr brach der Unbekannte die Türen zu einem Schuppen, einer Gartenhütte und einer Küche auf und entwendete dort Werkzeug, einen Benzinkanister, Solarlampen, Kleidung und einen Heizstrahler. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 1000 Euro, der Wert des Diebesguts liegt ebenfalls im vierstelligen Bereich. Die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise: Wer hat im Bereich des Kleingartens eine verdächtige Person mit Hund bemerkt, die vielleicht sogar das beschriebene Diebesgut bei sich hatte?

Jürgen Schlick/ Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell