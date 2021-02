Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Suche nach Eigentümern von aufgefundenem Diebesgut - Bezug zu: Pressemeldung vom 18.12.2020 "Tatverdächtiger nach Autoaufbruch festgenommen-Aufmerksame Zeugin lieferte Hinweise!"

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt:

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte am 18.12.2020 die Polizei, nachdem sie mitten in der Nacht eine verdächtige Person im Bereich ihres Autos bemerkt hatte. Gegen 1.25 Uhr erfolgte in der Nähe der Grillhütte in Neustadt die Festnahme des gut beschriebenen 18-jährigen Mannes. Er hatte einen Rucksack mit etlichen Gegenständen dabei, die wahrscheinlich aus verschiedenen Diebstählen stammen. Das Polizeipräsidium Mittelhessen sucht nun nach den Eigentümern des aufgefundenen Diebesguts. Wem gehören die abgebildeten Gegenstände? Wer kann Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen?

Hinweise nimmt die Kripo Marburg unter der Telefonnummer 06421/ 406-0, entgegen.

Yasmine Hirsch

