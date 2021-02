Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Roter Twingo hinten links beschädigt; Kollision an der Einmündung B 252/K 123 - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe - Roter Twingo hinten links beschädigt

Zwar konnte die Besitzerin den Unfallort nicht genau bestimmen, am wahrscheinlichsten ist aber die Kasseler Straße 62. Passiert ist die Unfallflucht zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch und 15 Uhr am folgenden Freitag, 12. Februar. Der Twingo stand ordnungsgemäß am Straßenrand. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in ergaben sich nicht. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat ein Fahrmanöver gesehen, durch das es zu dem Schaden am Twingo gekommen sein könnte? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter - Kollision an der Einmündung B 252/K 123 - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls an der Einmündung der Bundesstraße 252 zur Kreisstraße 123, der Ortsumgehung von Wetter nach Amönau. Der Unfall war am Freitag, 12. Februar, gegen 10.20 Uhr. Beteiligt waren ein grauer Ford Mondeo mit Marburger (MR) und ein schwarzer C 180 Daimler mit Vogelsberger Kennzeichen (VB). Als der Mondeo von der Kreisstraße auf die Bundesstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Daimler, der über die Bundesstraße von Todenhausen kommend auf dem Weg nach Wetter war. Die Insassen im Daimler blieben unverletzt, die Insassen im Mondeo, eine 50 Jahre alte Frau und ihr 52 Jahre alter Ehemann erlitten augenscheinlich leichtere Verletzungen. Abschleppwagen bargen die erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Einmündung ist durch eine Ampel geregelt, die zur Unfallzeit auch offenbar störungsfrei funktionierte. Die Polizei sucht jetzt nach Unfallzeugen, die zur Unfallzeit hinter den beteiligten Fahrzeugen fuhren bzw. an der Einmündung waren. Wer kann etwas zum beobachteten Fahrverhalten sagen? Wer kann zu den jeweiligen Farbstellungen der Ampel zur Unfallzeit aussagen?

Martin Ahlich

