Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw kollidiert mit Pedelec-Fahrer - 18-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Mittwochnacht (14.10., 01.40 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich Annenstraße/ Augustastraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer nach einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt wurde.

Ein 18-jähriger junger Mann aus Gütersloh befuhr mit einem Pedelec die Augustastraße in Richtung Kreuzungsbereich Annenstraße. Hier beabsichtigte der Radfahrer nach links auf die Annenstraße in Richtung Carl-Bertelsmann-Straße abzubiegen. Ein bis dahin unbekannter Fahrer eines VW befuhr zeitgleich die Annenstraße in Richtung Carl-Bertelsmann-Straße. Bei dem Abbiegeversuch des Radfahrers an der Kreuzung mit allgemeiner Vorfahrtsregelung kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der VW-Fahrer erfasste den Radfahrer, so dass dieser hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde.

Anschließend fuhr der Pkw-Fahrer zunächst fort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte den 18-Jährigen nach einer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum. Da sich zuvor der Eindruck erhärtete, dass der 18-Jährige sein Pedelec unter Alkoholgenuss geführt hatte, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme erschien der VW-Fahrer wieder an der Unfallstelle. Nach Feststellung der Personalien wurde gegen den 31-jährigen Gütersloher ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des Unfallflüchtigen sicher. Ebenso wurde der unfallbeschädigte Pkw des 31-Jährigen zur Beweissicherung sichergestellt.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell