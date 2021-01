Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unbekannte zünden Sperrmüll-Matratzen an

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend (24.01.21) gegen 21.04 Uhr an der Bonhoefferstraße im östlichen Gewerbegebiet mehrere Matratzen sowie einen Gartentisch auf unbekannte Art und Weise angezündet. Die Gegenstände lagen zusammen mit weiteren Sachen als Sperrmüll vor einem Haus. Die Matratzen befanden sich unter dem Küchenfenster sowie unter dem Dachüberstand des Hauses. Durch das Feuer wurde die Jalousie am Fenster angeschmort, am Dach entstanden Rußanhaftungen. Nachbarn bemerkten den Brand und klingelten die Anwohner aus dem Gebäude. Zusammen wurden die Matratzen auf die Straße gezogen und so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert. Die Feuerwehr löschte anschließend die brennenden Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags. Hinweise auf den oder die Täter gibt es keine. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter 05451/591-4315.

