Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auseinandersetzung mit Messereinsatz - Beschuldigter in Untersuchungshaft

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Biedenkopf

Am Montag, 15. Februar, gegen 15.45 Uhr, erlitt ein 47 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem 25-jährigen Mann mehrere nicht lebensbedrohliche Stich- und Schnittverletzungen. Der 25-jährige afghanische Staatsangehörige befindet sich in Untersuchungshaft. Nach den ersten Ermittlungen fand die Auseinandersetzung der beiden Männer in einer Flüchtlingsunterkunft in Biedenkopf statt. Der Beschuldigte soll dabei mehrfach in Tötungsabsicht mit einem Messer auf den ihm persönlich bekannten Mann eingestochen haben. Der 47-jährige, nicht in der Flüchtlingsunterkunft wohnende, Verletzte ist iranischer Staatsbürger. Ihm gelang trotz der erlittenen Stich- und Schnittverletzungen die Flucht aus dem Gebäude. Der 25-jährige Beschuldigte ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde am Dienstag, 16. Februar, dem zuständigen Richter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei stellte die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, sicher. Die Ermittlungen zu dem genauen Tatverlauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421 290 222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Martin Ahlich, Pressesprecher der Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell