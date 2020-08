Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Freilaufendes Schaf im Bereich der Autobahnanschlussstelle BAB A 48, 56299 Ochtendung

56299 Ochtendung (ots)

Am Samstag, 15.08.2020, gegen 14.10 h, wurde über Notruf ein freilaufendes Schaf an der Anschlussstelle 56299 Ochtendung, BAB A 48, gemeldet. Einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Mendig gelang es mit Unterstützung von mutigen Verkehrsteilnehmern das Schaf in ein eingefriedetes Gelände zu treiben und es dort bis zum Eintreffen eines Schäfers bei Laune zu halten. Der Eigentümer des Schafes ist bislang nicht ermittelt. Es handelt sich um ein sog. Merino-Landschaf, ca. zwei Jahre alt. Es sind zwar Löcher für Ohrmarken vorhanden; Ohrmarken sind jedoch nicht angebracht.

