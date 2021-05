Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Alkoholisierte Pkw-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots)

Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Samstagnacht gegen 00:30 Uhr die Bundesstraße 35a von der Bundesstraße 3 kommend. Kurz vor der Abfahrt Forst fiel die Autofahrerin einem hinter ihr fahrenden Zeugen auf, da sie in Schlangenlinien fuhr und in sehr langsamen Tempo unterwegs war. Der Zeuge folgte daraufhin der Autofahrerin und informierte die Polizei. Die Beamten konnten die offensichtlich betrunkene Autofahrerin schließlich im Postweg in Forst in ihrem Fahrzeug sitzend feststellen. Sie unterzogen die 53-Jährige einer Kontrolle und konnten hierbei deutlichen Alkoholgeruch bei ihr wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille, weshalb die Frau zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht wurde. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell