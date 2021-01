Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Abgebogen und Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro verursachten am Donnerstag (28.01.2021) zwei Autofahrer. Ein 66-Jähriger bog gegen 15 Uhr von der Rohrlachstraße rechts in die Frankenthaler Straße ab, als gleichzeitig ein 34-Jähriger links in die Frankenthaler Straße abbog. Beide Fahrzeuge kollidierten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang erbringen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

