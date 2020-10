Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zahlreiche Verstöße

DeidesheimDeidesheim (ots)

Der Pfälzer Wald lockt stets zahlreiche Gäste an, die Großteiles mit dem Auto anreisen. In Deidesheim verwarnte die Polizei Haßloch am Mittwochnachmittag (29. Okt. 2020) 17 Autofahrer, die abseits der zugelassenen Wirtschaftswege unterwegs waren. Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Deidesheim stellte am vergangenen Wochenende (23.-25. Okt. 2020) sogar 68 Strafzettel aus, weil Autos trotz Verbotsbeschilderung auf Wegen in Waldrandgebieten parkten. Die Freihaltung der Rettungswege wurde nicht selten als kritisch bewertet. Bei besten Wetteraussichten für das kommende Wochenende, rechnen die Behörden erneut mit einem großen Besucheraufkommen. Polizei und Ordnungsamt kündigen erneut Kontrollen an. Auch auf die Einhaltung der Corona-Bestimmungen werden die Behörden ein Augenmerk haben.

Rückfragen bitte an:

Markus Sicius

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell