Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Randalierer in der Oststadt

Ludwigsburg (ots)

Aus einer dreiköpfigen Gruppe junger Männer heraus hat ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Lange Anwanden" in der Nacht zum Sonntag gegen 00:50 Uhr ein Leichtkraftrad umgetreten und beschädigt. Im Anschluss daran rannte er über drei geparkte Pkw und beschädigte dabei auch diese. Bei der Tatausführung wurde er von einer weiteren Person aus der Gruppe mit einem Handy gefilmt. Als einer der geschädigten Autobesitzer auf den Vorgang aufmerksam wurde, wurde er von dem Täter beleidigt und tätlich angegangen. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Mahdentalstraße. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet um Hinweise.

