Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnungsbrand verhindert- defekte Heizdecke führt zu Feuerwehreinsatz

Herxheim, Untere Hauptstraße, 20.12.2020Herxheim, Untere Hauptstraße, 20.12.2020 (ots)

Mehrere Rettungskräfte waren gegen Mitternacht in der Unteren Hauptstraße in Herxheim im Einsatz. Die Ursache war eine defekte Heizdecke einer 82-jährigen Frau. Die Heizdecke geriet in Brand und entzündete in der Folge die Bettdecke und die Matratze. Schlimmeres verhinderte ihr auf die Situation aufmerksam gewordener Sohn, der die brennende Matratze gedankenschnell auf den Balkon warf und dadurch ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern konnte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

