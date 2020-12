Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebe in Einkaufsmärkten unterwegs

Landau in der Pfalz, 19.12.2020 (ots)

In zwei Fällen wurden am Samstagmittag in Einkaufsmärkten im Stadtgebiet Geldbörsen entwendet. Um ca. 13:00 Uhr wurde einer 75-jährigen Frau die Geldbörse in einem Einkaufsmarkt in der Maximilianstraße gestohlen. Sie hatte ihre Geldbörse kurzzeitig in der Gemüseabteilung abgelegt. Zudem kam es zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Charles-De-Gaulle-Straße zu einem Diebstahl. In diesem Fall hatte die 65-jährige Geschädigte ihre Geldbörse in ihrer Handtasche im Einkaufswagen aufbewahrt.

Die Polizei rät: Bieten Sie keine Tatgelegenheiten. Die Täter agieren meist sehr geschickt und unauffällig. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah, idealerweise in einer verschlossenen Innentasche.

