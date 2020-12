Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dreiste Betrugsmaschen - Ehepaar erkennt die Gefahr frühzeitig

Schweigen-RechtenbachSchweigen-Rechtenbach (ots)

Bereits in der laufenden Woche wurden eine 56-Jährige aus Schweigen-Rechtenbach sowie ihr Ehemann gleich mehrfach Opfer unterschiedlicher Betrugsversuche. Die unbekannten Täter gaben sich hierbei als Mitarbeiter von Microsoft oder Windows aus, um Zugang zum Computer und weiteren persönlichen Daten der Frau zu erhalten. In einem weiteren Fall gaben sich unbekannte Täter als Lotto-Mitarbeiter aus und teilten mit, dass man ein Abo abgeschlossen hätte, bei welchem man erst nach 3 Monaten durch Bezahlung eines gewissen Monatsbeitrags kündigen könne. In beiden Fällen erkannte das Ehepaar die Betrugsmasche und verständige am gestrigen Samstag die Polizei. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Bad Bergzabern nochmals ausdrücklich vor den genannten Betrugsmaschen. Geben sie in keinem Fall persönliche Daten an unbekannte Personen weiter. Eine Überweisung von geforderten Geldbeträgen sollte ebenfalls nie erfolgen. Wenden sie sich bitte umgehend an die Polizei, sollten sie solch fragwürdige Anrufe erhalten.

