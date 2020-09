Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Kind von Mann festgehalten; Fahrzeug beschädigt; Einbruch; Etliche Verstöße festgestellt; Scheibe eingeworfen

Reutlingen (ots)

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend erlitten. Ein 32-Jähriger war kurz vor 19 Uhr mit einem Fiat Panda von einem Firmenparkplatz kommend nach links auf die Ferdinand-Lassalle-Straße abgebogen. Hierbei übersah er den von links kommenden und in Richtung Karl-Henschel-Straße fahrenden, 57 Jahre alten Motorradfahrer. Der Biker konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision mit dem Pkw nicht vermeiden. Durch den Aufprall stürzte der Mann von seiner Ducati. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Reutlingen (RT): Radfahrer frontal zusammengestoßen

Zwei Radfahrer sind am Dienstagabend auf einem Radweg zwischen Pfullingen und Bronnweiler frontal zusammengestoßen. Ein 50-Jähriger war um 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Bronnweiler unterwegs. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam er in einer langgezogenen Rechtskurve zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden, 52 Jahre alten Rennrad-Fahrer. Der Unfallverursacher verletzte sich hierbei und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 52-Jährige blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. An dem hochwertigen Rennrad war ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstanden. (ms)

Reutlingen (RT): Kellerbrand

Zum Brand eines Kellers in einem Wohnhaus im Ernst-Felger-Weg sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagabend, gegen 20.20 Uhr, ausgerückt. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts war es zu dem Schwelbrand in der Holzverkleidung der Heizungsanlage gekommen. Die Feuerwehr löschte den Brand und entfernte die Glutnester. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Verletzt wurde niemand. (rn)

St. Johann (RT): Kind von Mann festgehalten

Ein Mädchen ist am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Schule von einem Mann festgehalten worden. Die Elfjährige war gegen 6.40 Uhr zusammen mit zwei Freundinnen zu Fuß auf einem Weg zwischen der Kirche und dem Friedhof in Würtingen unterwegs. Hierbei kam den Schülerinnen ein Mann entgegen, der die Elfjährige unvermittelt mit beiden Händen an den Oberarmen festhielt und zu sich herzog. Das Mädchen rief daraufhin laut um Hilfe. Ihre Freundinnen und weitere Schüler kamen ihr zu Hilfe. Ein 15-jähriger Jugendlicher rief zudem mit dem Handy seinen Vater an, der ebenfalls zu Hilfe eilte. Der Mann hatte bis zum Eintreffen des Erwachsenen die Elfjährige losgelassen. Beim Weglaufen begegnete er noch dem Vater, der daraufhin die Polizei verständigte. Dank der guten Personenbeschreibung der Kinder und des Vaters konnten die Beamten des Reviers Münsingen einen polizeibekannten, 39-Jährigen ermitteln und kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift antreffen. Die Schule der Mädchen wurde über den Vorfall unterrichtet. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an. (ms)

Aichwald (ES): Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Batterie ist es am Dienstagabend zu einem Fahrzeugbrand im Ortsteil Aichelberg gekommen. Ein Mann war kurz vor 20 Uhr mit seinem VW Caravelle auf ein Gartengrundstück in der Schurwaldstraße gefahren. Kurze Zeit später bemerkte er Schmorgeruch, öffnete die Motorhaube und bemerkte Flammen im Bereich der Batterie. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Vollbrand des Fahrzeugs verhindert werden. Es brannte lediglich der Motorraum vollständig aus. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. (ms)

Plochingen (ES): Tanklaster schiebt Kleinwagen nach hinten

Ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der Otto-Konz-Brücke ereignet. Ein ortsunkundiger 43-Jähriger hatte sich kurz nach 14.30 Uhr mit seinem Tanklastzug auf der Geradeausspur eingeordnet. Da er aber nach links abbiegen wollte, setzte der Mann mit seinem Sattelzug zurück. Hierbei übersah er den hinter ihm stehenden Smart fortwo einer 33 Jahre alten Frau. Der Kleinwagen wurde im Anschluss etwa 30 Meter nach hinten geschoben. Glücklicherweise blieb die Fahrerin außer einem gehörigen Schrecken unverletzt. An ihrem Smart war ein Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro entstanden. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Eine stark betrunkene Autofahrerin hat am Dienstagmittag in Leinfelden einen Verkehrsunfall verursacht. Ein Zeuge beobachtete, wie die Frau gegen 13.45 Uhr mit dem vorderen, linken Reifen ihrer Mercedes B-Klasse über den Kreisverkehr in der Stuttgarter Straße fuhr. Obwohl dieser hierbei platzte, fuhr sie weiter. Kurze Zeit später kam die Mercedes-Lenkerin zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 71 Jahre alten Frau. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt weiterhin fort. Erst auf dem Parkplatz eines Autohauses hielt die 75-Jährige an und konnte von den mittlerweile verständigten Polizeibeamten angetroffen werden. Der Seniorin gelang es kaum, aus dem Wagen auszusteigen und sich auf den Beinen zu halten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein abgeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 7.000 Euro. (ms)

Köngen (ES): Fahrzeug beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein auf einem Parkplatz in der Käthe-Kollwitz-Straße abgestellter Mercedes ist im Laufe des Dienstags beschädigt worden. Zwischen elf Uhr und 14.30 Uhr zerkratzte der Täter die Motorhaube und den Kotflügel der G-Klasse. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Wendlingen unter Telefon 07024/92099-0. (rn)

Ostfildern (ES): Motorradfahrer gestürzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste ein 38-jähriger Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der Nürtinger Straße ereignet hat, ins Krankenhaus gebracht werden. Der Biker war dort gegen 21 Uhr mit seiner Suzuki in Richtung Gartenstraße unterwegs. In einer 90-Grad-Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen dortigen Poller und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert. (rn)

Nürtingen (ES): Fahrzeug in Brand gesetzt? (Zeugenaufruf)

Zum Brand eines Pkw in der Kanalstraße sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Mittwoch, kurz vor Mitternacht, ausgerückt. Alarmierte Polizeibeamte bekämpften bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand mit Feuerlöschern. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen anschließend vollständig ab. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der BMW wurde abgeschleppt und zur Spurensicherung sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/ 3990-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Kirchheim/ Teck (ES): Einbruch in Golfanlage (Zeugenhinweis)

In der Nacht zum Mittwoch ist in zwei Gebäude auf der Golfanlage im Ortsteil Ötlingen eingebrochen worden. Die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster im ersten Obergeschoss ins Innere des Clubhauses und durchwühlten ein dortiges Büro. Im Erdgeschoss schlugen die Einbrecher eine Glastür ein und verwüsteten, offenbar auf der Suche nach Stehlenswertem, den Innenbereich. Zudem hatten sich die Täter auf noch unbekannte Weise Zutritt zu einem weiteren, nahen gelegenen Gebäude verschafft. Der entstandene Sachschaden dürfte die Höhe des Diebesguts, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um einen kleineren Bargeldbetrag handelt, um ein Vielfaches übersteigen. Fahndungsmaßnahmen, in die zahlreiche Streifenwagenbesatzungen und auch ein Polizeihubschrauber involviert waren, verliefen erfolglos. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07021/ 501-0. (rn)

Tübingen (TÜ): Viele Handyverstöße festgestellt

Eine erschreckende Bilanz mussten Beamte des Polizeireviers Tübingen nach einer etwas mehr als zwei Stunden dauernden Verkehrskontrolle ziehen. Die Polizisten führten ab 16.40 Uhr eine Verkehrsüberwachung in der Stuttgarter Straße durch. Hierbei mussten sie 22 Fahrzeug-Lenker anhalten, die sich während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigten oder telefonierten. Weiterhin wurden sechs Gurtverstöße zur Anzeige gebracht, da sich Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt hatten. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (ms)

Grosselfingen (ZAK): Rathaus beschädigt (Zeugenaufruf)

Das Rathaus von Grosselfingen ist in der Nacht zum Mittwoch beschädigt worden. In der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 7.20 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter mit einem etwa 25 kg schweren Granitstein die Seitenverglasung des Eingangsbereichs ein. Neben der Glasscheibe wurde im Innenbereich noch mehrere Fliesen durch den schweren Stein beschädigt. Der Schaden dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf über 2.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07476/9433-0 um sachdienliche Hinweis. (ms)

