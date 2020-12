Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Ermittlungserfolg im Kampf gegen Drogenhandel - vier Tatverdächtige in Haft

Rottweil, Spaichingen, ImmendingenRottweil, Spaichingen, Immendingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz

Nach umfänglichen Ermittlungen und durchgeführten Durchsuchungsaktionen am Donnerstagmorgen in Rottweil, Spaichingen und Immendingen (Landkreis Tuttlingen) sind die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Rottweil im Kampf gegen den Drogenhandel erneut erfolgreich gewesen. Vier dringend Tatverdächti-ge wurden in Haft genommen.

In den letzten Wochen häuften sich die Hinweise, dass in der Rottweiler Kernstadt mit Betäubungsmittel, darunter Heroin und Kokain, Handel getrieben wird. Das Po-lizeirevier Rottweil führte zudem in den vergangenen Monaten Ermittlungsverfah-ren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. So konnten im April 2020 bei einer Kontrolle ca. 10 Gramm Heroin bei einem afghanischen Asylbewer-ber sichergestellt werden.

Durch die Kriminalpolizeidirektion Rottweil wurden daraufhin verdeckte Maßnah-men geführt und unter anderem eine nicht geringe Menge Heroin bei einem der Beschuldigten sichergestellt. Aufgrund von weiteren intensiv geführten Ermittlun-gen wurden am Donnerstagmorgen (17.12.) fünf Durchsuchungsbeschlüsse an Objekten in der Kernstadt von Rottweil, Spaichingen und Immendingen vollzogen und vier Personen vorläufig festgenommen.

Bei diesen handelt es sich um einen 51-jährigen deutschen Staatsangehörigen, einen 39-jährigen Armenier, und jeweils einen 38-jährigen und einen 20-jährigen Afghanen. Diese wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen.

Staatsanwaltschaft Rottweil,

Erster Staatsanwalt Frank Grundke, Tel. 0741 243-0

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell