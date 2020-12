Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz) Heftiger Unfall an einer Ampelkreuzung - Polizei sucht dringend Zeugen (17.12.2020)

Radolfzell am Bodensee, Landkreis KonstanzRadolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz (ots)

Zu einem heftigen Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Donnerstagabend an der mit einer Ampelanlage geregelten Kreuzung Böhringer Straße, Robert-Gerwig-Straße und Steißlinger Straße gekommen. Eine 59-jährige Frau war gegen 19.10 Uhr mit einem Mazda stadtauswärts auf der Böhringer Straße unterwegs und wollte die genannte Kreuzung geradeaus überqueren. Just in diesem Moment fuhr ein 28-Jähriger - der zuvor auf der Robert-Gerwig-Straße auf das Umschalten der Ampel auf "Grün" gewartet hatte - mit einem Ford Focus Kombi in die Kreuzung ein. Zwischen beiden Autos kam es auf der Kreuzung zu einer heftigen Kollision. Personen wurden dabei nicht verletzt. Der 28-jährige Kombifahrer gab an, dass er zunächst bei "Rot" auf der Robert-Gerwig-Straße warten musste. Als die Ampel auf "Grün" umgeschaltet hatte, sei er losgefahren. Auch die 59-jährige Fahrerin des Mazdas gab bei der Unfallaufnahme an, dass sie bei "Grün" von der Böhringer Straße her in die Kreuzung gefahren sei. Zur Klärung des tatsächlichen Unfallhergangs und der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Radolfzell (07732 95066-0) in Verbindung zu setzen.

