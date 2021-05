Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag trieben noch unbekannte Täter in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen ihr Unwesen. Zwischen 00.00 Uhr und 09.30 Uhr brachen sie in das Gebäude eines Unternehmens ein. Zunächst manipulierten sie das Schloss der Eingangstür zur Werkstatt. Von dort aus gelangten sie zu einer Tür, die zu einem Aufenthaltsraum führt. Auch diese Tür wurde aufgebrochen. Nach derzeitiger Erkenntnisse stahlen die Täter nichts. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

