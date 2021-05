Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Abfallcontainer in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen war am Sonntagmorgen, gegen 06.00 Uhr, an der Kongresshalle in Böblingen mit neun Wehrleuten und drei Fahrzeugen im Einsatz. Ein Abfallcontainer hatte aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand zügig löschen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

