POL-LB: Böblingen: 16-Jährige am Bahnhof von Unbekanntem gestoßen und beleidigt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die am Samstag gegen 16.00 Uhr eine Körperverletzung und eine Beleidigung am Bahnhof Böblingen beobachtet haben. Ein 16 Jahre altes Mädchen kam am Gleis 3 mit der S1 aus Ehningen an und begab sich anschließend zum Treppenabgang. Im Bereich eines Aufzugs versuchte ein noch unbekannter Täter sie von hinten zu stoßen. Dies gelang ihm jedoch zunächst nicht. Als sich die Jugendliche auf der Treppe befand, schubste sie der Unbekannte erneut, worauf sie stürzte und zu Boden fiel. Hierbei verletzte sie sich leicht. Als sie am Boden lag, wurde sie von dem Täter beleidigt. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann zwischen 40 und 60 Jahren halten. Er dürfte 170 cm groß sein. Bekleidet war er mit einer gelben Weste mit grauem Innenfutter (keine Warnweste) und er hatte eine schwarze Sporttasche dabei.

