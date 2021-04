Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Lkw kommt nach links von der Fahrbahn ab +++ Straßensperrung um den beschädigten Baum zu fällen +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag musste die Westersteder Straße aufgrund eines Verkehrsunfalls kurzzeitig gesperrt werden. Gegen 13:20 Uhr war ein 23-jähriger Lkw-Fahrer aus Westerstede mit einem Entsorgungsfahrzeug in Höhe der Mülldeponie in Richtung Westerstede nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Baum wurde so stark beschädigt, dass dieser im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Straßenmeisterei Westerstede gefällt werden musste. Zu diesem Zwecke wurde die Westersteder Straße für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt. Durch den Unfall entstand Sachschaden von geschätzt 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell