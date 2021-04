Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Rastede: Arbeiter bei Arbeitsunfall schwer verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag um 11:50 Uhr ist ist es zu einem Arbeitsunfall am Knickweg in Rastede gekommen. Eine Firma ist dort mit Arbeiten an den Lärmschutzwänden der dortigen Bahnstrecke beschäftigt. Ein 28jähriger Mitarbeiter der Firma stand auf der Ladefläche eines LKW und half beim Verladen von Betonfertigteilen, die von einem Kranwagen abgesetzt wurden. Die Betonteile hatten ein Gewicht von mehr als 5t und kippten beim Absetzen etwas zur Seite. Dabei kam der Arbeiter mit seinen Beinen unter die Last und wurde eingeklemmt. Dem Kranfahrer gelang es, die noch hängende Last abzufangen und anzuheben, so dass der Mann befreit werden konnte. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen an den Beinen. Der vor Ort befindliche Rettungshubschrauber kam nicht zu Einsatz, die verletzte Person wurde mit einem Rettungswagen in die Ammerlandklinik Westerstede gefahren. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

